Необходим качественный обзорный текст.

$50
КопирайтингЗакрыт1 заявка164 просмотра
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Необходим качественный обзорный рекламный текст по материалам с сайта (копирайт, текст уникальный)

http://www.ray-spyphones.com/

помимо описания продуктов, услуг, программ необходимо делать отступления, ссылаясь на исторические недавние события чтобы читатель понимал что статья написана совсем недавно.

Кол-во знаков не менее 8 000

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13 лет назад
super-visor
Романович 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
eugenesheremet
Евгений 
42 годаКитай
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$30
1 день
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