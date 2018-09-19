Необходимы описания к фотографиям в инстаграм аккаунте

Необходимо писать описания к фотографиям в инста блоге Travel тематики ( эмоции, переживания, мысли) Длина постов должна варьироваться от коротких до длинных (не более 1000 символов)

ссылка на аккаунт https://www.instagram.com/di.terekhov/

у вас будет в наличии фото + геолокация, примеры подобных постов можно найти в профиле https://www.instagram.com/thelansberg/

Количество постов на данном этапе 3-4 в неделю