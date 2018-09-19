Необходимы описания к фотографиям в инстаграм аккаунте

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Завершен24 заявки315 просмотров

Необходимо писать описания к фотографиям в инста блоге Travel тематики ( эмоции, переживания, мысли) Длина постов должна варьироваться от коротких до длинных (не более 1000 символов)

ссылка на аккаунт https://www.instagram.com/di.terekhov/

у вас будет в наличии фото + геолокация, примеры подобных постов можно найти в профиле https://www.instagram.com/thelansberg/

Количество постов на данном этапе 3-4 в неделю

7 лет назад
guest_15348808875129
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

k_tchaikovskaya
Екатерина 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$4
2 дня
Екатерина полностью прониклась заданием, излагает все так, будто читает мои мысли, все быстро и оперативно, однозначно рекомендую к долгосрочному сотрудничеству.
Очень рада совместной работе! Четко поставленные и необычные задачи, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

k_tchaikovskaya
Екатерина 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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