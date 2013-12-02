Необходимо написать тексты в разделы с товаром. Тематика женская - белье. Тексты нужны в первую очередь для людей, которые будет интересно читать. Нужен копирайтер, предпочтительно девушка, обязательно с опытом, которая сама ...
Необходимо много статей на различные тематики
Всем привет.
На постоянной основе требуются рерайтеры для работы с большим объёмом контента. Обычно, это 100 000 символов без пробелов в день (50 статей по 2000 символов каждая), но может быть как больше, так и меньше – всё зависит от того, сколько вы сможете писать ежедневно ;)
Тематики – самые разные, в основном: авто, финансы, стройка, женские и т.д. Каких-то особых требований к текстам нету - простые информационные статьи, без ошибок, для людей :)
Гарантия оплаты вашего труда – WMID 6 лет, BL ~120. Отзывы и хорошая репутация на известных SEO-форумах, типа Searchengines ;)
Предлагайте Ваши цены за 1000 символов, какие объёмы сможете выполнять ежедневно. Всем отвечу.
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