Необходимо много статей на различные тематики

Всем привет.

На постоянной основе требуются рерайтеры для работы с большим объёмом контента. Обычно, это 100 000 символов без пробелов в день (50 статей по 2000 символов каждая), но может быть как больше, так и меньше – всё зависит от того, сколько вы сможете писать ежедневно ;)

Тематики – самые разные, в основном: авто, финансы, стройка, женские и т.д. Каких-то особых требований к текстам нету - простые информационные статьи, без ошибок, для людей :)

Гарантия оплаты вашего труда – WMID 6 лет, BL ~120. Отзывы и хорошая репутация на известных SEO-форумах, типа Searchengines ;)

Предлагайте Ваши цены за 1000 символов, какие объёмы сможете выполнять ежедневно. Всем отвечу.