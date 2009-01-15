Необходимо найти 77 статей копи-пастного контента

$5
КопирайтингЗавершен11 заявок301 просмотр
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Здравствуйте!

Необходимо найти 77 статей копи-пастного контента на тему "автомобиль Ваз 2110", но только так, что бы эти 77 статей распределялись по категориям:

1) Описание автомобиля - 1 статья.

2) Тех. характеристики - 1 статья.

3) Ремонт - 15 статей.

4) Эксплуатация - 15 статей.

5) Тюнинг - 15 статей.

6) Безопасность - 15 статей.

7) Тест-драйв - 15 статей.

Каждая статья должна иметь свою тематическую картинку.

С одного сайта брать не более 5 статей!!!

Размер статьи не менее 1500 символов и не более 4000 символов!!! (я понимаю, что это копи-паст, но желательно, чтобы статьи большими не были).

Как это должно выглядеть?

Создаете папку, к примеру "Ремонт", в ней вордовский файл, этот файл наполняете всеми 15 статьями на тему "Ремонт", там где в статье должно быть фото, указываете название фото, а в паку с вордовским файлом сохраняете эту картику с соответсвтенным названием. В конце статьи ставите ссылку, откуда статья скопирована.

Как видите работа довольно простая, оплата 5$ на Ваш wmz-кошелек.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

15 лет назад
php-programmer
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
ligalize
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Очень адекватный и оперативный фрилансер! Делал заказ, всю работу выполнил практически за сутки, причем без потери качества. Обязательно будем сотрудничать дальше!
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