Необходимо написать статьи (копирайт) на тему payday loan. Количество статей: 10
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Здравствуйте!
Необходимо найти 77 статей копи-пастного контента на тему "автомобиль Ваз 2110", но только так, что бы эти 77 статей распределялись по категориям:
1) Описание автомобиля - 1 статья.
2) Тех. характеристики - 1 статья.
3) Ремонт - 15 статей.
4) Эксплуатация - 15 статей.
5) Тюнинг - 15 статей.
6) Безопасность - 15 статей.
7) Тест-драйв - 15 статей.
Каждая статья должна иметь свою тематическую картинку.
С одного сайта брать не более 5 статей!!!
Размер статьи не менее 1500 символов и не более 4000 символов!!! (я понимаю, что это копи-паст, но желательно, чтобы статьи большими не были).
Как это должно выглядеть?
Создаете папку, к примеру "Ремонт", в ней вордовский файл, этот файл наполняете всеми 15 статьями на тему "Ремонт", там где в статье должно быть фото, указываете название фото, а в паку с вордовским файлом сохраняете эту картику с соответсвтенным названием. В конце статьи ставите ссылку, откуда статья скопирована.
Как видите работа довольно простая, оплата 5$ на Ваш wmz-кошелек.
Возможно долгосрочное сотрудничество.
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