Добрый день. Предлагаю сотрудничество рерайтеру. Ежедневные задания, удобная форма оплаты и принятия заказов. От сотрудничества будут только положительные впечатления (статьи по 500-2000 знаков) в зависимости от заказа.
Необходимо написание статей, качественно и быстро
Необходимо написание 8 уникальных статей-обзоров, каждая по 500 символов без пробелов, для сайта http://eliterent.by/
Написание на разовой основе.
Специфика сайта — аренда авто
Интересует:
- Стоимость работ
- Примеры работ
- Сроки выполнения
- Уникальность текста 95%-100%
Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком.Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), без сухой и неинтересной информации.
Текст должен нравиться яндексу, т.е оптимальное без фанатизма употребление ключевых слов к месту.
Ключевые фразы:
1 статья — «аренда авто в минске»-1 точное вхождение
2 статья — «аренда авто в минске»-1 точное вхождение
3 статья — «прокат автомобилей в минске»-1 точное вхождение
4 статья — «прокат автомобилей в минске»-1 точное вхождение
5 статья — «авто в прокат в минске»-1 точное вхождение
6 статья — «авто в прокат в минске»-1 точное вхождение
7 статья — «аренда авто»-1 точное вхождение
8 статья — «прокат авто без водителя»-1 точное вхождение
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Копирайтинг77 заявокЗакрыт13 лет назад
на сайте http://narazves.com/. Цена - 2 у.е. за 1000 символов с пробелами. Пишите сроки.Закрыт13 лет назад
Всего 3 статьи: 1.Ароматестирование( в основе статьи должна лежать арома- терапия и арома- психология, на этих знаниях мы проводим свой арома- тест для клиентов. Ещё добавьте в эту статью инфо по маслам, что мы ...Закрыт13 лет назад
Нужны рерайтеры, новичков всему научу. Исходники обычно предоставляю. Возможны любые объемы на постоянной основе, которые можете делать. Стоимость не высокая, предпочтение отдается наиболее дешевым предложениям, поэтому предлагайте. ...Копирайтинг54 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен небольшой текст, на английском языке, для размещения на главной странице оригинального веб-сервиса связанного с фотографией. Есть примерный текст, который можно взять за основу. Объём: 300-500 символов.Завершен13 лет назад
Нужно наполнить новый сайт с вакансиями в области фармации и медицины: текстами, пояснениями, инструкциями для пользователей, приветственными сообщениями, письмами при регистрации, письмами-напоминаниями и всем необходимым ...Закрыт13 лет назад
- $250
Срочно. Требуется рерайтер, для редактирования опубликованных на Wordpress сайте статей (программы для вебмастера) с добавлением информации в дополнительные поля. Подробнее: 1. Открыть страницу 2. Скопировать и перенести ссылки в дополнительные поля ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток. Требуется написать 2 небольших статьи, темы указаны в соотв. прикрепленных файлах. Антиплагиат - от 85%. Просьба указывать сроки и стоимость.Завершен13 лет назад
Нужен хороший, качественный рерайт стать "Виды парфюмерии и варианты выпуска" http://www.100aromatov.ru/parfum/ Статья будет проверена на уникальность.Завершен13 лет назад
Приветствую, необходимо писать на постоянной основе обзоры и заметки о городских развлечениях: мафия в кафе, футбол, workout, фото прогулки, викторина 60 секунд - для размещения на странице в соц. сети. Не обзоры ...Завершен13 лет назад