Необходимо написание статей, качественно и быстро

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок239 просмотров

Необходимо написание 8 уникальных статей-обзоров, каждая по 500 символов без пробелов, для сайта http://eliterent.by/

Написание на разовой основе.

Специфика сайта — аренда авто

Интересует:

- Стоимость работ

- Примеры работ

- Сроки выполнения

- Уникальность текста 95%-100%

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком.Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), без сухой и неинтересной информации.

Текст должен нравиться яндексу, т.е оптимальное без фанатизма употребление ключевых слов к месту.

Ключевые фразы:

1 статья — «аренда авто в минске»-1 точное вхождение

2 статья — «аренда авто в минске»-1 точное вхождение

3 статья — «прокат автомобилей в минске»-1 точное вхождение

4 статья — «прокат автомобилей в минске»-1 точное вхождение

5 статья — «авто в прокат в минске»-1 точное вхождение

6 статья — «авто в прокат в минске»-1 точное вхождение

7 статья — «аренда авто»-1 точное вхождение

8 статья — «прокат авто без водителя»-1 точное вхождение

Написание статей
13 лет назад
seomaxis
70 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Светлана порадовала сроками выполнения работой, уникальностью статей 100%. Все сделано соотвествуя ТЗ. Очень рад сотрудничеству с ней.
Довольна сотрудничеством. Всё чётко и понятно. Оплата моментальная. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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