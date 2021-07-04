Требуется подготовить описание товара для карточки на маркетплейсе Озон. Необходимо создать привлекательный и информативный текст, который поможет привлечь покупателей и повысить продажи. Описание должно быть адаптировано под формат площадки и учитывать особенности товара.
Необходимо написать SEO тексты для интернет-магазина.
Задача состоит из двух частей.
Часть 1: Нужно корректно переназвать почти 3000 товаров - речь идет о названии, которые бы включало вхождение ключа, не теряло бы стилистику, то есть:
Исходное название: 7M032-15P Мозаичная плитка из мрамора Natural Adriatica серый светлый квадрат глянцевый
Нормальное название: Мозаика из мрамора Natural Adriatica, глянцевый серый квадрат.
Часть 2: Нужно написать 29 текстов - шаблонных описаний для товаров в категориях (тз во вложении)
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