Задача состоит из двух частей.

Часть 1: Нужно корректно переназвать почти 3000 товаров - речь идет о названии, которые бы включало вхождение ключа, не теряло бы стилистику, то есть:

Исходное название: 7M032-15P Мозаичная плитка из мрамора Natural Adriatica серый светлый квадрат глянцевый

Нормальное название: Мозаика из мрамора Natural Adriatica, глянцевый серый квадрат.

Часть 2: Нужно написать 29 текстов - шаблонных описаний для товаров в категориях (тз во вложении)