Необходимо написать статью на женскую тематику

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Закрыт17 заявок286 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать грамотную статью на сайт Женской тематики (красота и здоровье). Опыт и образование в этой сфере приветствуются.

Статья объёмом до 3000 знаков.

Стоимость за 1000 знаков без пробелов - 45 рублей.

Требования к исполнителю.

1.       Грамотность.

2.       Ваши статья должна быть читабельна и интересна, без воды.

8 лет назад
Elena-PEV123zxc
Елена 
51 год
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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