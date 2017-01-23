Условия Необходимо подготовить материалы в текстовом формате. Каждый урок может быть разбит на подразделы, если посчитаете нужным. Уникальность текста будет проверяться. Формат - docx. Жду Ваших предложений, обсудим ...
Необходимо написать статью на женскую тематику
Здравствуйте.
Нужно написать грамотную статью на сайт Женской тематики (красота и здоровье). Опыт и образование в этой сфере приветствуются.
Статья объёмом до 3000 знаков.
Стоимость за 1000 знаков без пробелов - 45 рублей.
Требования к исполнителю.
1. Грамотность.
2. Ваши статья должна быть читабельна и интересна, без воды.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $34
Добрый вечер,есть шаблон для сайта строительной компании. Необходимо написать (заполнить) первый страницу в стиле лендинг, есть модули и неодин. далее отдельные страницы-рубрики. Тематика уличные покрытия "каменные ковер" для террас, крылец, балконов, отмосток, цоколей, уличных дорожек. ...Копирайтингнет заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется копирайтер для написания медицинских статей для сайта, материал для статей записан на диктофон (т.е. написание статьи по аудиозаписи). Стоимость работ - 1000 знаков - 200 руб.Копирайтинг60 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходим рерайт 4 статей, и копирайт 7 (по 1.5 тыс.симв). Тематика - промышленные дымовые трубы и блочно-модульные котельные. Опыт в данной теме приветствуется. Коммерческий стильЗавершен8 лет назад
Отзывы на различную тематику, нужно большое количество авторов, оплата во время на карту банка РФ или на вебмани Если работать 6 часов в день выходит 500 рублейКопирайтинг55 заявокЗакрыт8 лет назад
Долгосрочное сотрудничество. Написание нескольких оригинальных текстов, также есть предложения по рерайтингу.Завершен8 лет назад
Тема: посудомоечная машина, в контексте производителя Объем: 2к+ Укажите точную стоимость, пожалуйстаЗавершен8 лет назад
Тема: встраиваемая бытовая техника, в контексте производителя Объем: 2к+ Укажите точную стоимость, пожалуйстаЗавершен8 лет назад
- $1
Приветствую! Нужно 1-2 человека для работы над проектом. Сейчас имеется проект на 100000 збп, описание товаров для супермаркета электроники с шаблонными ключами. Стоимость 40 р/1000 збп ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
Готов платить 45р за 1000сим. без пробела, но только после изучения моего ТЗ и написания тестовой статьи. Тематика сайта (Идеи и советы по выбору подарков) для которого нужно будет писать. Если сработаемся ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад