Необходимо несколько текстов Украина

КопирайтингЗакрыт10 заявок330 просмотров
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Добрый день.

Необходимо написать несколько новостей про студию разработки сайтов и дизайна.

Сайт на стадии запуска, необходима приветствующая новость + несколько на разные темы.

Опыт написания текстов, обязателен.

Долгосрочное сотрудничество, если ваша работа устроит.

Необходимо будет подобрать ключи, написать тайтл и дискрипшен.

Формат написания статьи во вложение.

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9 лет назад
yolla3
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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