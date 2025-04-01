Необходимо описать личность

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Открыт2 заявки47 просмотров

Здравствуйте)

Подробное тз по ссылке

https://docs.google.com/document/d/1sRGksYYIKuJk_UKVe-2sKilbsRi5XFosyQtU1qVidWA/edit?tab=t.0

1. выполненную работу прошу отправить в гугл-доке с открытым доступом редактора.

2. прошу обратить внимание, что при вычитке работа сразу проходит проверку на всевозможные чаты и ИИ. Если используется любая система, далее работа не проверяется и мы в праве отказать от сотрудничества.

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