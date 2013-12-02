Всех приветствую! Нужно выполнить рерайт статей по свадебной тематике. Если не сложно, указывайте примеры рерайтов именно по свадебной тематике, чтобы определить качество вашей работы. ...
Необходимо сделать рерайт статьи на тему кофе
Есть готовая статья на 3-4 тыс символов, надо сделать рерайт с сохранением ключевых слов в тексте.
Текст статьи можно глянуть ниже.
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