Необходимо сделать рерайт статьи на тему кофе

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок277 просмотров

Есть готовая статья на 3-4 тыс символов, надо сделать рерайт с сохранением ключевых слов в тексте.

Текст статьи можно глянуть ниже.

11 лет назад
stanly99
Артем 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Favory
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$3
1 день
Спасибо, текст написан грамотно, быстрая работа. Буду еще обращаться и всем советую!
Приятное сотрудничество, четко поставленная задача, оплата сразу после проверки материала, приятный и коммуникабельный человек.

Заявки фрилансеров

Favory
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Свадебная тематика. Рерайт статей.

    Всех приветствую! Нужно выполнить рерайт статей по свадебной тематике. Если не сложно, указывайте примеры рерайтов именно по свадебной тематике, чтобы определить качество вашей работы. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется копирайтер (IOS, моб. приложения)

    Срочно нужен копирайтер, способный писать ИНТЕРЕСНЫЕ статьи до 2000 знаков на темы, касающиеся обзоров мобильных приложений и описаний различных операционных систем. Необходимо разбираться в теме, знать её изнутри. ...

    iOS
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтер для написания статей по страхованию

    $1000

    Разыскивается копирайтер, настроенный на долгосрочную работу по написанию статей и другого текстового материала по автострахованию. Предварительный отбор по портфолио. Кандидаты, прошедшие предварительный отбор получат приглашение на собеседование по Skype. Что мы предлагаем: ...

    Написание статей
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи по детской тематике (для беременных)

    $500

    Постоянные задания через gogetlinks (есть аккаунт менеджера). Нужен качественный рерайт с элементами копирайтинга. Цена не выше 1.5 у.е за 1к знаков. Статьи до 2к символов. В статью вставляется 1-2 анкора.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт 43 текстов вместе с их поиском

    Требуется найти 43 текста в интернете и сделать их рерайт Тематика текстов такова: на сайте по ремонту акпп есть 43 раздела по каждой марке автомобиля: ремонт акпп nissan, ремонт акпп acura, ремонт акпп тойота, ...

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны хорошие рерайтеры для большой работы

    Требуется копирайтер для написания статей на автомобильную тематику и на тему ремонта квартир. Требуется писать по 1 статьи в день. Можно больше. Статьи в среднем по 6000. Есть больше и есть меньше. Вам ...

    Написание статей
    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Составить 100 объявлений

    Надо в тизерке прорекламировать электронный отпугиватель http://pr.zillagroup.com.ua 1. Найти 100 картинок по этой тематике. Картинки сделать размером 90x75. Эти картинки разложить в 100 папок 2. Придумать к этим картинкам 100 заголовков ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редактор

    Необходимо ежедневно писать поздравления с днем рождения в стихах Каждый день по одному уникальному поздравлению на 4-8 строчек Я зарегистрирую вас на сайте как редактора Оплата будет производиться ежемесячно вперед (WebMoney WMR) ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дети 11

    $250

    Продолжение темы Детки. Условия те же - 1$/1000, тексты 5-10 тыс. Срок - до вторника.

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад