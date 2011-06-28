Необходимо улучшить контент на сайте

Необходимо сделать более 90 текстовок с правильным seo (помогу). Тематика: средства борьбы с вредителями. Объем текстовки ~ от 300-500 знаков, уникальность текста обязательна. Срочность - достаточно срочно. Общий объем работ ~ 90-120 страниц. 40 базовых страниц надо сделать за ...
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Добрый день.
Есть сайт - http://boxi.com.ua
Необходимо переписать тексты так, чтобы было приятно читать, понятно о чем речь.
Цели - повысить продажи, написать тексты так, чтобы захотелось заказать продукт.
На сайте немного страниц, потому пожалуйста оцените весь объем работы.
При выборе исполнителя будет тестовое задание: рерайт страницы "Как это работает".
Пожалуйста, указывайте Ваши сроки и цены.
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