Необходимо улучшить контент на сайте

Добрый день.

Есть сайт - http://boxi.com.ua

Необходимо переписать тексты так, чтобы было приятно читать, понятно о чем речь.

Цели - повысить продажи, написать тексты так, чтобы захотелось заказать продукт.

На сайте немного страниц, потому пожалуйста оцените весь объем работы.

При выборе исполнителя будет тестовое задание: рерайт страницы "Как это работает".

Пожалуйста, указывайте Ваши сроки и цены.