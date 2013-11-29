Несколько рерайтеров на крупный проект(кабель,СКС)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт22 заявки257 просмотров

Ищу исполнителей для заполнения большого объема страниц кабельной продукции (компоненты СКС - структурированная кабельная система)

Каждая карточка товара составляет от 300 до 1500 знаков в зависимости от характеристик товара. Примерный вид карточки:

малый объем - http://www.lanmaster.ru/KATALOG/katalog.asp?r=1&kod=NAKLADKI/1_WHITE/1_FR45xXX

объем побольше - http://www.twt.ru/KATALOG/RACK/ECO/

Откуда брать информацию - проконсультирую в скайпе. Уникальность от 96%.

Тестовое задание - одна карточка (500-1000 зн). Тестовое задание даст возможность получить работу на 3 недели и возможное сотрудничество в дальнейшем.

Пока точный объем не известен, будет известен на следующей неделе (в начале декабря) когда выгрузим на сайт.

Ориентировочно от 1.5 млн до 5.5 млн. Поэтому разделю на несколько исполнителей (до 5) в зависимости от объема, который готовы взять.

Сдать проект нужно к концу месяца (20-25 декабря)

Пишите вашу цену за 1000 зн. без пробелов и объем, который готовы взять на 3 недели работы.

11 лет назад
sematic
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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