НетСофт. Стаття за тематикою нашого сайту українською мовою

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Завершен4 заявки300 просмотров

Стаття за тематикою нашого сайту українською мовою

Анкоры:

- В статье размещаются анкоры (они указаны "в кавычках", ссылки в текст вставлять не надо!)

- Анкоры должны присутствовать в тексте, точно в том виде в каком указаны в задании, и быть органично вписанными в него

- ВСЕ анкоры должны присутствовать в тексте

- Проверяется наличие анкора(ов): (№ "Анкор" Ссылка)

1) "BAF" https://www.netsoft.com.ua/1C-Predpriyatiye-8-opisaniye-osnovnyye-kharakteristiki-ukr.html

2) "демо BAS" https://www.netsoft.com.ua/demoU.html

3) "BAS Бухгалтерія" https://www.netsoft.com.ua/basbuU.html

Текст:

- Не забудьте придумать заголовок статьи (от 30 символов)

- Текст должен быть структурирован: 2-3 подзаголова, 2-3 списка

- Рерайт с других статей недопустим!

- Ключевые слова должны быть использованы в тексте

- уникальность не ниже 95%

При написании хороших текстов занесем вас в белый список.

3 года назад
sunra
39 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Breusbraid251326
Дарія 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$3
2 дня
Escrow
Работа выполнена без необходимости переделок. Выбираю этого копирайтера
Дуже задоволена замовником! В мене було багато уточнень стосовно написання статті, мені все пояснили і оплатили зразу ж замовлення після виконання! Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Куприенко
 
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3 дня назад
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3 года назад
Breusbraid251326
Дарія 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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