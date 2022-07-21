Требуется копирайтер на английском языке для написания коротких текстов (1-3 предложения) для соцсетей. Проект длится 10 дней, 8 часов в день. Уровень английского - Intermediate (B1), скорость письма 1600 знаков в час. Основные задачи: быстро выделять тезисы и создавать 16 текстов за 60 минут. Темы и ТЗ предоставляются.
НетСофт. Стаття за тематикою нашого сайту українською мовою
Стаття за тематикою нашого сайту українською мовою
Анкоры:
- В статье размещаются анкоры (они указаны "в кавычках", ссылки в текст вставлять не надо!)
- Анкоры должны присутствовать в тексте, точно в том виде в каком указаны в задании, и быть органично вписанными в него
- ВСЕ анкоры должны присутствовать в тексте
- Проверяется наличие анкора(ов): (№ "Анкор" Ссылка)
1) "BAF" https://www.netsoft.com.ua/1C-Predpriyatiye-8-opisaniye-osnovnyye-kharakteristiki-ukr.html
2) "демо BAS" https://www.netsoft.com.ua/demoU.html
3) "BAS Бухгалтерія" https://www.netsoft.com.ua/basbuU.html
Текст:
- Не забудьте придумать заголовок статьи (от 30 символов)
- Текст должен быть структурирован: 2-3 подзаголова, 2-3 списка
- Рерайт с других статей недопустим!
- Ключевые слова должны быть использованы в тексте
- уникальность не ниже 95%
При написании хороших текстов занесем вас в белый список.
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