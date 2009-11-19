Новости для сайта

Здравствуйте, для сайта mosaspect.ru в соответствующий раздел нужны новости, не больше 1200 символов, 5-6 штук, новости должны соответствовать тематики сайта и быть реальными.

А также нужно написать 4 статьи по 500 символов

Тематика статей согласно названия подразделов на главной странице:

Юридические услуги

Защита интересов в суде

Конкурсы, Аукционы

Бухгалтерские услуги

Статьи должны звучать как презентация услуг компании. Максимально кратко и понятно.

Спасибо, жду предложений