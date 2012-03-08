Новости, обзоры смартфонов игр и программ

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нужны журналисты на новый сайт. для рерайта статей, источники я дам. Тематика windows phone. оплата 20 р , за одну статью

12 лет назад
Staff92
Олег 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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