Новости/статьи/обзоры/переводы bmw тематики

На автомобильный портал требуется на постоянной основе копирайтер/рерайтер/переводчик, увлеченный брендом bmw, для публикации новостей, обзоров, статей, видео-новостей. Объем - 3-10 новостей в неделю.

Требования к информации:

- актуальность

- новизна

- к каждому материалу - фото (несколько фото)

- тексты для людей

- технический автомобильный язык повествования (знание банальных вещей в автомобиле и их отличия)

новости можно черпать как в российских источниках, так и в международных. Ссылочки предоставим.

Повторю: нужен именно фанат марки, знающий примерно какие бывают bmw, и чем отличаются от других авто.

При приемке на работу будет проведен минитест на текущие знания.