Новости/статьи/обзоры/переводы bmw тематики

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Необходимо написать аналитическую статью на тему: "В Украине ХХХ интернет-магазинов. Стоит ли открывать еще один" Жду предложений. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На автомобильный портал требуется на постоянной основе копирайтер/рерайтер/переводчик, увлеченный брендом bmw, для публикации новостей, обзоров, статей, видео-новостей. Объем - 3-10 новостей в неделю.
Требования к информации:
- актуальность
- новизна
- к каждому материалу - фото (несколько фото)
- тексты для людей
- технический автомобильный язык повествования (знание банальных вещей в автомобиле и их отличия)
новости можно черпать как в российских источниках, так и в международных. Ссылочки предоставим.
Повторю: нужен именно фанат марки, знающий примерно какие бывают bmw, и чем отличаются от других авто.
При приемке на работу будет проведен минитест на текущие знания.
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