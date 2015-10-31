Новости тур. тематики

Нужно написать несколько статей про птиц (рерайтинг из нескольких источников) Подробное ТЗ с темами и источниками - выбранным исполнителям Если кратко - оплата преимущественно ЯД или карта кукуруза, 40 руб. за 1000 знаков без пробелов, Статьи от 4000 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать новости туристической тематики (оформление виз) с размещением через админку Wordpress. Всего 30—50 штук в течение месяца.
Ищу грамотного автора, который сможет достоверно передать всю информацию без лишних слов.
Оформление новости простое (1-2 картинки, прописать заголовок, подзаголовки). Главную картинку статьи возможно придётся подрезать в фотошопе под размеры сайта. Без ключевых слов.
Оплата 50 рублей за 1к символов. Объем новостей обычно 1-2к символов.
Напишите о своём опыте (в написании новостей, статей на тематику туризма, журналистики), скиньте примеры работ.
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