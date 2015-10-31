Новости тур. тематики

Нужно написать новости туристической тематики (оформление виз) с размещением через админку Wordpress. Всего 30—50 штук в течение месяца.

Ищу грамотного автора, который сможет достоверно передать всю информацию без лишних слов.

Оформление новости простое (1-2 картинки, прописать заголовок, подзаголовки). Главную картинку статьи возможно придётся подрезать в фотошопе под размеры сайта. Без ключевых слов.

Оплата 50 рублей за 1к символов. Объем новостей обычно 1-2к символов.

Напишите о своём опыте (в написании новостей, статей на тематику туризма, журналистики), скиньте примеры работ.