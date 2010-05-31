Новостники на сайт

На новостной портал требуется большое количество рерайтеров/журналистов/публицистов для написания новых статей/рерайта/копирайта.

Проект новый, но оплата не в долг, а по факту выполненного.

ВСЕГДА большой объем работы (от 30 тысяч знаков).

Тематика самая разная - от памперсов до спутникового телевидения, а также каждоденвные новости.

Набираю несколько исполнителей, от которых требуется граммотность и пунктуальность.