Новостной редактор для англоязычного издания

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Закрыт3 заявки37 просмотров

Англоязычное издание ищет новостного редактора для мониторинга новостных сайтов и публикаций известных инвесторов в LinkedIn. Обязанности включают написание новостей на английском языке с нагрузкой 1-3 новости в день. Удаленная работа с гибким графиком в быстро растущем европейском медиа. Требуется уровень английского от B1, понимание работы в LinkedIn и X, интерес к новым технологиям и стартапам. Опыт работы новостником будет преимуществом.

LinkedIn
4 месяца назад
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