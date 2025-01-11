Новостной редактор для англоязычного издания

Англоязычное издание ищет новостного редактора для мониторинга новостных сайтов и публикаций известных инвесторов в LinkedIn. Обязанности включают написание новостей на английском языке с нагрузкой 1-3 новости в день. Удаленная работа с гибким графиком в быстро растущем европейском медиа. Требуется уровень английского от B1, понимание работы в LinkedIn и X, интерес к новым технологиям и стартапам. Опыт работы новостником будет преимуществом.