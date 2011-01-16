Рерайт статей на парфюмерную тему, добовление в статью ключевых словосочетаний. Для начала необходимо 5 статей, их масса будет наращиваться....пишите цену и сроки.
Нуждаюсь в рерайте на постоянной основе
Для сайта тематики поделок своими руками - бисер, вязание, мыловарение, шитье...
Исходники я предоставляю.
Рерайт нужен качественный. Перестановка абзацев и синонимайзер не прокатит.
Количество статей я не ограничиваю. Сколько сможете сколько и делайте. Для начала заказ на месяц, а там посмотрим.
Хотелось бы услышать ваши ценовые предложения (без пробелов)...
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг48 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5000
Заполнение интернет магазина статейным материалом о товарах и категориях уникальными статьями с учетом сформированных требований по SEO (контроль проффесиональными продвиженцами) и с учетом уникальной концепции работы магазина. Объем очень большойЗавершен14 лет назад
Нужен человек который бы смог красиво расписать правила для форума,подробности в icq 366-ноль46Закрыт14 лет назад
- $10
http://www.realradio.su/faq/193 до слов " Рации для горнолыжников можно приобрести в нашем магазине в Челябинске, а также купить с доставкой транспортной компанией Автотрейдинг в города России:" оплата Яд = 300 ...Завершен14 лет назад
- $50
Есть сайт по тематике "Создание и продвижение сайтов". Необходимая информация уже размещена, на страницах есть тексты (по 1500-2500 знаков каждый по принципу "вступление-описание услуги-преимущества фирмы"). Необходимо подготовить дополнительные тексты по темам страниц (темы и ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт14 лет назад
Создать ряд статей о бизнесе. Примеры тут: http://dabster.ru/busidei/novye-idei-malogo-biznesa.html http://dabster.ru/busplan/biznes-plan-marshrutnogo-taksi.html http://dabster.ru/busplan/biznes-plan-apteki.html http://dabster.ru/busidei/biznes-idei-s-nulya-bez-vlozheniy.html Ключи - получить кредит, познавательный сайт. Объем статьи 2500-3000 символов. Пишите ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт14 лет назад
Суть работы такова: я отправляю вам текст, разбитый на статьи по 900-1400 символов. Каждой статье нужно дать более-менее подходящий заголовок. Всего 2100 статей, поэтому нужно 3-4 человека, в зависимости кто сколько возьмёт. Сделать нужно до ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно вести переписку на сайте знакомств с поситителями сайта оплата 1000 символов 1$ ICQ#: 617320458Копирайтинг11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен грамотный и творческий копирайтер для написания и рерайта (и то и другое) статей для женского сайта. Жду Ваши предложения с примерами работ и расценками.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Требуется перевести предложение "Достаньте через верхнее отверстие аварийный запас спичек и инструкцию по применению." На английский и немецкий. Речь идет о походной свече ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад