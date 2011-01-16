Нуждаюсь в рерайте на постоянной основе

Для сайта тематики поделок своими руками - бисер, вязание, мыловарение, шитье...

Исходники я предоставляю.

Рерайт нужен качественный. Перестановка абзацев и синонимайзер не прокатит.

Количество статей я не ограничиваю. Сколько сможете сколько и делайте. Для начала заказ на месяц, а там посмотрим.

Хотелось бы услышать ваши ценовые предложения (без пробелов)...