Нужно написать 5 статей. Пересказать своими словами содержание материалов, которые вы найдёте по заданным темам, т.е. качественный рерайт. Объём статей — 5–7 тыс знаков каждая. Уникальность по Антиплагиату на выходе должна быть более 90%. ...
Нужен блогер пишущий на английском
Ювелирный сайт www.tzaro-jewelry.com ищет на постоянную работу блогера с опытом написания статей и обзоров,
Необходимое условие:
Умение свободно и доступно понятно писать на английском
Требование:
1-2 информативной статьи или обзора в день в течении месяца
Выбранный исполнитель
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