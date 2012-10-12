Нужен информационный текст для дизайн студии 2

Нужен человек, знающий и понимающий тонкости дизайна и четко улавливающий тематику и характер написания текстов, писать немного, но по делу, желательно с опытом подобных творений, примеры можно увидеть на сайтах тех же ведущих веб-студий, от меня наша философия и ключевые понятия,от вас все это связать и подать, количество 3000 к символов не больше. Плачу 50 баксов, опыт показывает определенное незнание исполнителя всех тонкостей.

Я серозной, нужна определенная тонкая "чуйка" !

Это второй по счету проект на эту же тематику, поскольку предыдущий результат меня не удовлетворил но исправно был с лихвой оплачен, считаю что имею право повторно создать и более детально описать детали проекта...это для админов и можно удалить.