Задача: Необходимо придумать прикольные и/или философские уникальные фразы (на англ. языке), которые бомжи пишут у себя на картонке, когда просят деньги. Результат необходимо представить в текстовом файле. Файл должен иметь следующий формат: ...
Нужен информационный текст для дизайн студии 2
Нужен человек, знающий и понимающий тонкости дизайна и четко улавливающий тематику и характер написания текстов, писать немного, но по делу, желательно с опытом подобных творений, примеры можно увидеть на сайтах тех же ведущих веб-студий, от меня наша философия и ключевые понятия,от вас все это связать и подать, количество 3000 к символов не больше. Плачу 50 баксов, опыт показывает определенное незнание исполнителя всех тонкостей.
Я серозной, нужна определенная тонкая "чуйка" !
Это второй по счету проект на эту же тематику, поскольку предыдущий результат меня не удовлетворил но исправно был с лихвой оплачен, считаю что имею право повторно создать и более детально описать детали проекта...это для админов и можно удалить.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Доброго. Требуется очень глубокий рерайт текстов, тексты разные, но в основном рерайт текстом с сайтов предприятий. Тексты без воды, должны быть в официальном стиле. Важна и скорость исполнения. На данный момент интересует ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать несколько текстов на финансовую тематику: кредиты(автокредиты и потребительские, кредиты для бизнеса), вклады, ипотека. Всего 5 штук. Объем каждого около 1500 знаков, может больше. Будут предоставлены ключи, которые нужно будет ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
Уважаемые фрилансеры. мне ужна статья на тему туризма. Оплата 50 рублей за 1к. Объём 1,5к. подробное ТЗ вышлю испонителю. Оплата через вебмани.Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны специалисты в написании продающих текстов. Это кольцеобразные системы продаж, где проводим пользователя по лестнице узнавания продукта. Идеально, чтобы вы уже понимали и применяли принципы Аида. Возможна работа с новичками, но с хорошим слогом и ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно сделать описание 17 компаний. Общая информация рекламного характера. Не более 1500 знаков каждая (без пробелов). Список компаний предоставлю исполнителю при переписке.Завершен13 лет назад
- $50
Требуется 5 -7 статей по инженерной сантехнике, темы любые из (полипропиленовые трубы и фитинги, металлопластиковые трубы и фитинги, Резьбовые, пресс и компрессионные фитинги, канализационные трубы и фитинги, биметаллические, алюминиевые и стальные радиаторы, приборы учета ...Завершен13 лет назад
Требуется сделать рерайт 20 статей транспортной компании с оптимизацией под Москву! Адрес сайта во вложении. Любвые статьи кроме: Веб-камеры с Русско-Финской границы. Другие посты Веб-камеры с Русско-Финской ...Завершен13 лет назад
Для рекламного агентства требуется написать 8 уникальных статей от 1000 до 1500 знаков. Регион: Санкт-Петербург Адрес сайта во вложении ВАЖНО! Статьи должны быть оптимизированны, но без переспама ключевиков! Должны быть ...Завершен13 лет назад
- $50
Сегодня нужно написать текст письма для рассылки (реклама вебинара по бизнес-тематике). Текст должен писаться "продающим", т.е. требуется знание правил и опыт профессионального составления подобных писем. Цель письма - максимально заинтересовать читающего перейти к регистрации на ...Завершен13 лет назад