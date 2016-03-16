Добрый день! Требуется написание текстов для сайтов по стройматериалам, бетонным заводам, и не только. Обязательно - умение писать тексты с оптимизацией под ключевые запросы, написанные для людей, в продающем формате. ...
Нужен качественный копирайтинг для интернет-магазина
Необходимо написание статей о товарах для интернет магазина stall.com.ua . Мужчина который разбирается в электронике и гаджетах. Уникальность текста не меньше 90%. В тексте должны присутствовать определенные слова подобранные мной (5 ключевых слов на 1000 символов и два ключевых слова на 200 символов). Оплата: 60 руб. за 1000 символов на вебмани. В дальнейшем возможное сотрудничество на постоянной основе. В данный момент необходимо написать 30 – 100 текстов по 1000 символов и столько же по 200 символов.
Требования:
- делать упор на качество текстов (это самое важно)
- написания уникальных текстовых описаний к товарам, 90% уникальности минимум.
- только копирайтинг, рерайтинг не подходит (не нужно переписывать чужие статьи)
- воду лить в тексте не нужно, должна быть только полезная информация для читателя
- также необходимо обязательно структурировать текст: делать абзацы, подпункты, подзаголовки
Вы должны разбираться в товаре который описываете. Посмотреть видеообзоры, почитать характеристики и разобраться в принципе работы устройства. Изучить несколько источников информации перед написанием текста.
Нельзя:
- менять падеж ключевых слов
- писать о комплектации товара (она может меняться)
- использовать характеристики отдельным блоком
Заявки фрилансеров
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