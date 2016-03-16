Нужен качественный копирайтинг для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок294 просмотра

Необходимо написание статей о товарах для интернет магазина stall.com.ua . Мужчина который разбирается в электронике и гаджетах. Уникальность текста не меньше 90%. В тексте должны присутствовать определенные слова подобранные мной (5 ключевых слов на 1000 символов и два ключевых слова на 200 символов). Оплата: 60 руб. за 1000 символов на вебмани. В дальнейшем возможное сотрудничество на постоянной основе. В данный момент необходимо написать 30 – 100 текстов по 1000 символов и столько же по 200 символов. 

Требования: 

- делать упор на качество текстов (это самое важно) 

- написания уникальных текстовых описаний к товарам, 90% уникальности минимум. 

- только копирайтинг, рерайтинг не подходит (не нужно переписывать чужие статьи) 

- воду лить в тексте не нужно, должна быть только полезная информация для читателя 

- также необходимо обязательно структурировать текст: делать абзацы, подпункты, подзаголовки 

Вы должны разбираться в товаре который описываете. Посмотреть видеообзоры, почитать характеристики и разобраться в принципе работы устройства. Изучить несколько источников информации перед написанием текста. 

Нельзя: 

- менять падеж ключевых слов 

- писать о комплектации товара (она может меняться) 

- использовать характеристики отдельным блоком

Написание статей
9 лет назад
fint18
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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