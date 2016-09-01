Нужен качественный копирайтинг для интернет-магазина

Необходимо написание статей о товарах для интернет магазина stall.com.ua . Мужчина который разбирается в электронике и гаджетах. Уникальность текста не меньше 90%. В тексте должны присутствовать определенные слова подобранные мной (5 ключевых слов на 1000 символов и два ключевых слова на 200 символов). Оплата: 1$ за 1000 символов на вебмани. В дальнейшем возможное сотрудничество на постоянной основе. В данный момент необходимо написать 30 - 100 текстов по 1000 символов и столько же по 200 символов.

Требования:

- делать упор на качество текстов (это самое важно)

- написания уникальных текстовых описаний к товарам, 90% уникальности минимум.

- только копирайтинг, рерайтинг не подходит (не нужно переписывать чужие статьи)

- воду лить в тексте не нужно, должна быть только полезная информация для читателя

- также необходимо обязательно структурировать текст: делать абзацы, подпункты, подзаголовки

Вы должны разбираться в товаре который описываете. Посмотреть видеообзоры, почитать характеристики и разобраться в принципе работы устройства. Изучить несколько источников информации перед написанием текста.

Нельзя:

- менять падеж ключевых слов

- писать о комплектации товара (она может меняться)

- использовать характеристики отдельным блоком

- делать рерайт чужих текстов