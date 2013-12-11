Нужен хороший копирайтер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок353 просмотра

Нужен хороший копирайтер в тематике гаджеты, it, смартфоны ипр.

Наличие смартфона iPhone или iPad обязательно.

11 лет назад
ricsaven
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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