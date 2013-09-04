Нужен хороший рерайтер

Здравствуйте! Нужно несколько человек для расшифровки большого интервью, каждому в руки по 40–45 минут записи. Главное условие — дословная транскрибация, со всеми оговорками и «корявостями» речи. Качество звука на четверку. Цена 7 руб — 1 мин. Срок на выполнение работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен 1 рерайтер.
Нужно будет отрерайтить описания к товарам интернет-магазина.
Текстов нужно 15 по 1200 зн
За 1 описание - 35 руб.
Предпочтение исполнителям из Украины, и у которых есть карта приват банка.
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