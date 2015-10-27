Нужен копирайт - Рецепты для блога про здоровое питание

Требуется написание отзывов и рекомендаций на сторонних сайтах и форумах. Что для этого понадобиться: 1 - Найти площадки (форумы) с ветками вида " где купить...", " как выбрать..." (по тематике сайта, скину лично исполнителю). 2 - Пишите ...