Нужен копирайт - Рецепты для блога про здоровое питание

КопирайтингЗакрыт13 заявок253 просмотра
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Здравствуйте. Нужен копирайтер, примерные темы на которые нужно составлять рецепты:

  • хлеб из цельнозерновой муки в хлебопечке
  • хлеб из ржаной муки в духовке рецепт
  • блины из гречневой муки рецепты
Очень желательно чтобы копириайтер имел медобразование.

Обязательное условие для рассмотрение вашей заявки - примеры подобных работ и портфолио!

Оплата от 60 руб за 1000 символов

8 лет назад
web-kos88
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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