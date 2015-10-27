Нужен копирайт - Рецепты для блога про здоровое питание

Требуется человек для составления уникальных тайтлов и описаний для большого количества сайтов. Ниши сайтов: АДАЛТ (видео, картинки для взрослых), сайты с видео, кино порталы, музыкальные порталы Требование: уникальность и разнообразность при составлении т.е. ...
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Здравствуйте. Нужен копирайтер, примерные темы на которые нужно составлять рецепты:
- хлеб из цельнозерновой муки в хлебопечке
- хлеб из ржаной муки в духовке рецепт
- блины из гречневой муки рецепты
Обязательное условие для рассмотрение вашей заявки - примеры подобных работ и портфолио!
Оплата от 60 руб за 1000 символов
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