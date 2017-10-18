Нужен копирайтер для написания статей по строительным материалам

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт23 заявки298 просмотров

Добрый день. 

Ищу толкового копирайтера. От вас требуется:

- мастерски излагать свои мысли в тексте;

- ненавязчиво вплетать ключевые слова;

- соблюдать дедлайны.

Никакой воды в текстах, грамотная речь, знание орфографии и пунктуации строго обязательны. Статьи должны быть интересные и полезные для потенциальных клиентов. Работа ответственная, объем примерно 15-20 статей. 

Буду рад найти хорошего автора (или даже парочку) в свою команду.

P.S. Буду благодарен, если в заявке сразу пришлете что-то из работ за последние месяцы на туже тематику. Спасибо.

Написание статей
7 лет назад
frolovdm
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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