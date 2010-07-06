Нужен копирайтер на русском (изделия из камней)

Работа новостникам! График работы свободный. Оплата 100-150 долларов в месяц. Писать на мыло: [email protected] или стучаться в ICQ: 218151228
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание качественного копирайта (рус.) по теме камней и изделий из них.
Оплата: 1 000 знаков без пробелов = $2,5
Опыт работы необходим, так же прошу предоставить примеры прошлых работ.
293 265 170
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