Нужен копирайтер (рерайтер) тема - дом и хозяйство

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего и ответственного копирайтера для написания статей на тему домашнее хозяйство, сейчас есть заказы на тему хранения продуктов.

Оплата 40-50 руб за 1000 знаков без пробелов.

Статьи структурированные, информативные, есть несколько ключей по теме. Размер статьи разный от 2000 до 8000 знаков.

Жду ваших заявок со ссылкой на портфолио и примерами работ. Своевременная оплата гарантируется, в рублях на вебмани или Яндекс-кошелек.