Нужен копирайтер (желательно немецкий )

Необходимо изготовить лендинг-пейдж для презенации и сбора контактов немецких производителей экологических продуктов питания, заказчик предлагает им возможность через него презентовать и находить оптовых покупателей в Китае.В Китае есть офис и выставочный павильон его партнеров.Задача копирайтера придумать и спланировать контент, а так же форму его подачи на странице.Контент должен быть на немецком, но если Вы пишите на русском, то уточняйте что цена / сроки за русский вариант.В ответах просьба указать:1. Стоимость Вашей работы за количество символов или слов.2. Ориентировочные сроки выполенения работы.3. Ваши контакты.