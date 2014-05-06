Нужен копирайтинг описаний товаров (инструменты)

КопирайтингЗакрыт23 заявки206 просмотров
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Для интернет-магазина инструментов нужен копирайтинг описаний товаров.

1. Количество символов от 600 до 1000

2. Уникальность не меньше 95%

3. Орфография

4. Текст должен быть информативный, интересный без лишней "воды"

5. Использования ключевых слов

Объем работы большой, прошу указать вашу цену, и по возможности какие то примеры работ

10 лет назад
stankov79
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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