Нужен копирайтинг описаний товаров (инструменты)

Мы тренинговая компания, которая занимается обучением удаленной работе, интернет-бизнесу и интернет-рекламу и у нас есть потребность в человеке, который будет вести и наполнять наши сайты нашим контентом. Обязанности: • Брать наши записи наших тренингов и резать mp3 на ...