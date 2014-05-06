Нужен копирайтинг описаний товаров (инструменты)

Мы тренинговая компания, которая занимается обучением удаленной работе, интернет-бизнесу и интернет-рекламу и у нас есть потребность в человеке, который будет вести и наполнять наши сайты нашим контентом. Обязанности: • Брать наши записи наших тренингов и резать mp3 на ...
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Для интернет-магазина инструментов нужен копирайтинг описаний товаров.
1. Количество символов от 600 до 1000
2. Уникальность не меньше 95%
3. Орфография
4. Текст должен быть информативный, интересный без лишней "воды"
5. Использования ключевых слов
Объем работы большой, прошу указать вашу цену, и по возможности какие то примеры работ
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