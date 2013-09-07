Нужен продающий текст для лендинга

Есть один сайт, наполненный статьями женской тематики. Недавно обнаружилась проблема, связанная с уникальностью текстов. По сервису text.ru уникальность колеблется в пределах 50-80%. Необходимо довести уникальность статей, как минимум до 90%. Размещение статьи на моем сайте можно не учитывать ...
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