Нужен рекламный текст

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт27 заявок223 просмотра

Добрый день

Нужен рекламный текст для компании

Из сухого перечисления преимуществ нужно сделать красивый и лаконичный текст

11 лет назад
Razvosjaev
Артур 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужны рерайтеры

    $50

    Нужно довольно много людей. Темы разные. Свободный график. Я выдаю основные тематики, Вы пишите на неограниченные темы. Есть инструкция, все поясню. Для новичков хорошо подойдет. Оплата невысокая. Статей нужно много, оплата гарантированная. Сроков нет, присылаете ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен копирайтер (письма в рассылку)

    Доброго времени суток, копирайтеры! Для проекта необходима серия писем в Email-рассылку. Тема - косметология. Исполнитель должен хорошо разбираться в указанной теме и знать схему написания писем для рассылки. Тексты ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется рерайт текстов мед. тематики! Срочно!

    Тематика текстов что нужно написать - находится на сайте: инвитро.ру Раздел анализы: главная ---&gt; анализы и цены Нужно для каждой позиции сделать рерайт текстов - только разделы описание Рерайт проверяется ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать описание биржи sape

    Необходимо сделать описание биржы ссылок sape. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал. Объем 5-10 страниц

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад