Нужно довольно много людей. Темы разные. Свободный график. Я выдаю основные тематики, Вы пишите на неограниченные темы. Есть инструкция, все поясню. Для новичков хорошо подойдет. Оплата невысокая. Статей нужно много, оплата гарантированная. Сроков нет, присылаете ...
Нужен рекламный текст
Добрый день
Нужен рекламный текст для компании
Из сухого перечисления преимуществ нужно сделать красивый и лаконичный текст
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток, копирайтеры! Для проекта необходима серия писем в Email-рассылку. Тема - косметология. Исполнитель должен хорошо разбираться в указанной теме и знать схему написания писем для рассылки. Тексты ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Тематика текстов что нужно написать - находится на сайте: инвитро.ру Раздел анализы: главная ---> анализы и цены Нужно для каждой позиции сделать рерайт текстов - только разделы описание Рерайт проверяется ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать описание системы Яндекс Директ. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал. Объем 10-15 страницЗавершен11 лет назад
Необходимо сделать описание сервиса Яндекс Метрика. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал. Объем 5-10 страницЗавершен11 лет назад
Необходимо сделать описание программы CS Yazzle. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал. Объем 5-10 страницЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать описание программы AllSubmitter. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал. Объем 5-10 страницЗавершен11 лет назад
Необходимо сделать описание сервиса seopult. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал. Объем 5-10 страницЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать описание биржы ссылок gogetlinks. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал. Объем 5-10 страницЗавершен11 лет назад
Необходимо сделать описание биржы ссылок sape. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал. Объем 5-10 страницЗакрыт11 лет назад