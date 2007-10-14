Нужен рерайт 10 000 символов

КопирайтингЗакрыт4 заявки212 просмотров
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Нужен рерайт 10 000 символов -- стоимость 1000 = 0.8$ тематика парфюмерия. Необходим рерайтер с быстрым набором текста.

Аську оставляйте здесь.

16 лет назад
SETAS
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
jenni18
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
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