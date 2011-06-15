Нужен рерайт

1. Требования к статьям 2. Статья должна быть уникальной в рамках Интернета, не опубликована ни на одном сайте и не проиндексирована поисковыми системами. Статьи с уникальностью менее 85% не принимаются к размещению. Уникальность статьи оценивается ...
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Нужен тех. рерайт статей
100 ст. на женскую тему до 1000 символов
100 ст. на развлекательную до до 500 символов
С дальнейшим сотрудничеством заказом по 2-3 ст. в день.
Указывайте Вашу цену.
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