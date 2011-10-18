Добрый день! Ищется человек увлекающийся автомобилями и имеющим понимание что такое шумоизоляция, парктроники, сигнализации и т.д. Необходимо на форумах автомобилистов предлагать услуги установочного центра по доп оборудованию. Создать группы в соцсетях и ...
Нужен рерайт по изготовлению металлоконструкций
Нужен рерайтер переработать сайт по нашей стурктуре
Расписать продукцию
>Металлоконструкции
>Механообработка
>Опоры трубопроводов
>Анкерные тяги
>Заборы и ограждения
>Траверсы
>Перила
>Изделия из нержавейки
>Емкостное оборудование
>Контейнеры для ТБО
>Закладные детали
>Театральное оборудование
>Нестандартное оборудование
в каждом разделе будет от 4 до 15 разных подразделов
например в "металлоконструкциях" будет
>>Светопрозрачные конструкции
>>Быстровозводимые здания
>>Строительные металлоконструкции
>>Технологические металлоконструкции
>>Нестандартные металлоконструкции
>>Ворота подстанции
>>Прожекторные мачты
>>Лестницы изготовление и монтаж
>>Эстакады
>>Передвижные эстакады
>>Понтоны
>>Садки для выращивания рыбы
>>Дымовые трубы
и в каждой вот такой странице необходимо будет расписать:
Применение
Виды
Преимущества
Технология изготовления
+ желательно подобрать картинки.
Сайт предоставляется, т.е. это сайт завода, поэтому нужно будет расписать что именно он умеет, а не от балды.
где то 150К знаков будет.
от вас сроки, цены и почему именно вы.Естественно что разбираться в этой теме вам необходимо.
Заявки фрилансеров
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