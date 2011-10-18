Нужен рерайт по изготовлению металлоконструкций

Нужен рерайтер переработать сайт по нашей стурктуре

Расписать продукцию

>Металлоконструкции

>Механообработка

>Опоры трубопроводов

>Анкерные тяги

>Заборы и ограждения

>Траверсы

>Перила

>Изделия из нержавейки

>Емкостное оборудование

>Контейнеры для ТБО

>Закладные детали

>Театральное оборудование

>Нестандартное оборудование

в каждом разделе будет от 4 до 15 разных подразделов

например в "металлоконструкциях" будет

>>Светопрозрачные конструкции

>>Быстровозводимые здания

>>Строительные металлоконструкции

>>Технологические металлоконструкции

>>Нестандартные металлоконструкции

>>Ворота подстанции

>>Прожекторные мачты

>>Лестницы изготовление и монтаж

>>Эстакады

>>Передвижные эстакады

>>Понтоны

>>Садки для выращивания рыбы

>>Дымовые трубы

и в каждой вот такой странице необходимо будет расписать:

Применение

Виды

Преимущества

Технология изготовления

+ желательно подобрать картинки.

Сайт предоставляется, т.е. это сайт завода, поэтому нужно будет расписать что именно он умеет, а не от балды.

где то 150К знаков будет.

от вас сроки, цены и почему именно вы.Естественно что разбираться в этой теме вам необходимо.