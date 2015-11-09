Нужен рерайтер для выполнения одного проекта

$100
КопирайтингЗавершен31 заявка409 просмотров
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Здравствуйте!

Для разовой работы нужен рерайтер. Тематика - китайский чай. Язык рерайта - русский.

Пишите в заявке стоимость за 1К знаков.

Выполнение небольшого тестового задания обязательно.

Нужно отрерайтить порядка 20 статей.

8 лет назад
Nataliya77
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Dimenty3
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Дмитрий прекрасно справился с заданием. Обязательно обращусь к нему ещё раз.
Хороший заказчик, рекомендую.
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