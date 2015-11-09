Нужен рерайтер для выполнения одного проекта

Здравствуйте. Имеется сайт стимулирующей (бесплатной) интернет-лотереи. Нужно написать убедительную статью, чтобы у пользователей отпадали последние сомнения, участвовать или нет. :) Сколько знаков — я не знаю пока. Может быть Вы подскажете оптимальное количество, после обсуждения определённых деталей? Пожалуйста, ...