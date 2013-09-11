Нужен рерайтер туристической тематики

Доброго дня

Меня зовут Ольга, я ищу рерайтера туристической направленности. Каждый будний день нужно будет писать от 5 до 15 тысяч символов (Как договоримся) при фиксированной ставке 1$ или 8 гривен. Выплаты провожу по средствам вебмани, яндекс денег или киви.

От Вас требуется знание русского языка, умение искать исходник, рерайтить до уникальности не ниже 94%.

С Ув. Ольга