Нужен sales-letter для тренинга

Нужен продающий текст для тренинга по контекстной рекламе.

Для кого предназначен тренинг:

- Если вы только начинаете свой бизнес и хотите запустить контекстную рекламу без лишних трат, которые бывают у неопытных новичков.

- Если вы уже размещаете рекламу, но отдача не радует. Чувствуете, что есть секреты, которые помогут повысить эффективность.

- Если вы работаете в рекламном агентстве и хотите повысить свой профессионализм, чтобы получить продвижение в карьере и прибавку в зарплате.

Название:

Поток клиентов из контекстной рекламы: секреты профессиональной настройки рекламы в поисковых системах.

Примерная программа есть здесь – www.context-secrets.ru

Ниже идеи, которые надо отразить в тексте. Кейсы/примеры не пишите, хотя при желании можете сочинить парочку, я потом на свои поменяю.

- Главная идея тренинга (описать проблему (или область над которой можно поработать)). Если идей несколько, то вы их выдаете по очереди, про каждую расказав историю, или концепцию

- Взгляд на проблему или проблемы с разных точек зрения разных сегментов аудитории.

- Разрушить идею что "Что-то не так со мной". Это нормально. Эта проблема массовая. Снять ответственность - вы не виноваты, виновато правительство, родители, школа, учителя, друзья

, напишите в комментариях у кого есть.

- Эта проблема решаема. И она решается с помощью обучения (не обязательно с помощью вашего)

- Доказательства как хорошо бывает когда проблема решена. Кейсы подтверждающие как бывает хорошо. + бонус идея то что все индивидуально и индивидуальная проработка вашего случая будет как раз в тренинге

- Доказательства того как бывает плохо, если так не делать. Истории, + бонус идея "Хватит это терпеть, чем дальше тем хуже!"

- Заставить понять, что существует пошаговая методика достижения результата. Впечатление реальности происходящего. Детали, которые погружают пользователя в процесс. Показать сокращенную версию пошагово решения аналогичной задачи.

- Заставить клиента представить как он будет проходить тренинг. Программа, список того что они сделают, описание деталей процесса, как будет происходить обучения, дата, время занятий, а если не будете успевать будет запись

- Результат получить легко! Не нужно думать. Если выбудет делать 1-2-3.

- Цена на самом деле смешная. Сравнение ценности того что человек получит в идеальной ситуации с ценой тренинга

- Лучше пожалеть о том что сделал, чем потом всю жизнь жалеть об упущенных возможностях

- Представить будущее, если все сложилось во время тренинга идеальным образом

- Мы поднимаем массовую движуху. Нас много. И цель наша большая

Срок – сутки. Объем не принципиален, в районе 5-7 тк.

Жду ваших предложений по цене.