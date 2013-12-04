Написать короткую статью для рассылки о применении QR кода для шифровки простых текстовых фраз. С примером генерации кода через сервис http://createqrcode.appspot.com/ и примером самого кода для сканирования. Писать, что такое QR код и чем его ...
Нужен sales-letter для тренинга
Нужен продающий текст для тренинга по контекстной рекламе.
Для кого предназначен тренинг:
- Если вы только начинаете свой бизнес и хотите запустить контекстную рекламу без лишних трат, которые бывают у неопытных новичков.
- Если вы уже размещаете рекламу, но отдача не радует. Чувствуете, что есть секреты, которые помогут повысить эффективность.
- Если вы работаете в рекламном агентстве и хотите повысить свой профессионализм, чтобы получить продвижение в карьере и прибавку в зарплате.
Название:
Поток клиентов из контекстной рекламы: секреты профессиональной настройки рекламы в поисковых системах.
Примерная программа есть здесь – www.context-secrets.ru
Ниже идеи, которые надо отразить в тексте. Кейсы/примеры не пишите, хотя при желании можете сочинить парочку, я потом на свои поменяю.
- Главная идея тренинга (описать проблему (или область над которой можно поработать)). Если идей несколько, то вы их выдаете по очереди, про каждую расказав историю, или концепцию
- Взгляд на проблему или проблемы с разных точек зрения разных сегментов аудитории.
- Разрушить идею что "Что-то не так со мной". Это нормально. Эта проблема массовая. Снять ответственность - вы не виноваты, виновато правительство, родители, школа, учителя, друзья
, напишите в комментариях у кого есть.
- Эта проблема решаема. И она решается с помощью обучения (не обязательно с помощью вашего)
- Доказательства как хорошо бывает когда проблема решена. Кейсы подтверждающие как бывает хорошо. + бонус идея то что все индивидуально и индивидуальная проработка вашего случая будет как раз в тренинге
- Доказательства того как бывает плохо, если так не делать. Истории, + бонус идея "Хватит это терпеть, чем дальше тем хуже!"
- Заставить понять, что существует пошаговая методика достижения результата. Впечатление реальности происходящего. Детали, которые погружают пользователя в процесс. Показать сокращенную версию пошагово решения аналогичной задачи.
- Заставить клиента представить как он будет проходить тренинг. Программа, список того что они сделают, описание деталей процесса, как будет происходить обучения, дата, время занятий, а если не будете успевать будет запись
- Результат получить легко! Не нужно думать. Если выбудет делать 1-2-3.
- Цена на самом деле смешная. Сравнение ценности того что человек получит в идеальной ситуации с ценой тренинга
- Лучше пожалеть о том что сделал, чем потом всю жизнь жалеть об упущенных возможностях
- Представить будущее, если все сложилось во время тренинга идеальным образом
- Мы поднимаем массовую движуху. Нас много. И цель наша большая
Срок – сутки. Объем не принципиален, в районе 5-7 тк.
Жду ваших предложений по цене.
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