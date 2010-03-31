Нужен SEO текст для главной страницы

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Закрыт36 заявок416 просмотров

Для сайта строительной тематики необходим SEO-оптимизированный текст на главную с такими ключевиками:

-брусчатка гранитная

-террасная доска

-ландшафтный дизайн

-строительные работы

-корпусная мебель

Спасибо.

15 лет назад
dmit-w
39 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров