Нужен слоган или имиджевая фраза, или название.

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Придумать интересный слоган или имиджевую фразу на промо диск и банер поп-рок группы, чтобы звучала названием альбома..... CHOCOLA www.ross-studio.com Для лучшего представления о группе...Можно воспользоваться обложкой промо-диска см. во вложении, и послушать музыку на сайте....Сделан логотип см. в прилож.

В общем нужен зазывающий креатив:-) Вот как написала одна из фотографов послушавшая их песни...

их музыку можно отнести к смешению соула, ритм`энд`блюза, фанка ну и немного все же поп.

При таком раскладе, их название очень выигрышно обыгрывается, т.к при упоминание названия не будет появляться ассоциации с "попсовыми блондинками в шоколаде" а скорее с негритянскими джаз-концертами.

Если так. то их можно снимать в стиле джаз-див, например, на-подобии героинь фильма Чикаго.

То есть: в красивых вечерных платьях, наример красных, черных или белых, с олд-скульными микроонами, а ставшуюся группу одеть в белые рубашки. черные желетки и черные шляпы. Снимать все это надо, наверно в помещение, на черном матовом фоне, создавая настроение камерного концерта джаз-бенда где-то на задворках Нью-Йорка...

Вот как это может выглядеть:

Chocola..... Без обмана..... City stile of Moscow

Chocola...во сне и наяву.....City stile of Moscow

Chocola...так надо...City stile of Moscow

Chocola...ночной разговор...City stile of Moscow

Chocola...очень близко...City stile of Moscow

Chocola...кто-то теряет, кто-то находит...City stile of Moscow

Chocola...ГУТ МОНИНГ...City stile of Moscow

Chocola...Доброе утро, планета...City stile of Moscow

Chocola...А музыке не говорят, послушай...City stile of Moscow

Chocola...на языке любви...City stile of Moscow

Chocola..об этом не говорят, это нужно каждому...City stile of Moscow

Новый логотип определен и выложен в нескольких цветовых решениях в приложении. См. прил.