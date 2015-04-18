Нужен текст на готовую структуру лэндинга.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок222 просмотра

Товар – SJ 4000 (Экшн-камера)

Всё подробно объясню по разделам, что где писать учитывая маркетинг и прочее.

Оплата строго по факту 100% работы – 1000 рублей.

Срок выполнения работы: 1-2 дня.

10 лет назад
mca
29 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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