Наполнить страницы каталога описанием шубок http://nevestaekat.ru/products/collection/ Длинна текста примерно 1000 символов на каждую позицию. Всего позиций 51 шт. Требования к текстам: тексты должны быть уникальными и по отношению друг к ...
Нужен текст на готовую структуру лэндинга.
Товар – SJ 4000 (Экшн-камера)
Всё подробно объясню по разделам, что где писать учитывая маркетинг и прочее.
Оплата строго по факту 100% работы – 1000 рублей.
Срок выполнения работы: 1-2 дня.
Заявки фрилансеров
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