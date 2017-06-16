Нужна: Имиджевая статья для журнала сегодня к 15-00

КопирайтингЗавершен4 заявки136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В кратце: есть наброски текста на 2 страницы, нужно вычитать, упорядочить и сделать 1 страницу.

Условная тема: “История Частного Сыска в России“

Детальнее ТЗ и сам текст в Google docs:

https://docs.google.com/document/d/1Rb1tjgLZrcyBBcCsb-Kvxbk8Bpw5dq5D63uZ0YHzdDM/edit

В заявках укажите стоимость работ и , по возможности,если есть опыт работы с подобной тематикой, пример работы с подобной тематике.

7 лет назад
DSkip
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
$6
1 день
Благодарен Ирине, выручила в очередной раз. Я из тех "ненормальных" заказчиков, у которых все всегда горит, все на "вчера". Не редко приходится впрыгивать в "последний вагон", партнеры предлагают разместиться где нибудь, а завтра в печать, ты либо успеваешь, либо в пролете. Как хорошо, что рядом есть люди, которые не боятся сложных задач и быстро включаются в работу. Надеюсь следующий проект не будет "горящим". Еще раз, спасибо! Всем рекомендую.
Спасибо на добром слове)). С удовольствием подставлю плечо и в следующий раз. Горящие проекты "женщинам русских селений" не страшны ;). Спасибо за комфортное общение и мгновенную оплату. Мои рекомендации).
  • Похожие заказы

  • Написать статью

    Написать статью на тему "Негативные люди и как с ними бороться."   Ключевое фраза "негативные люди".    В тексте должны быть использованы подзаголовки с ключевой фразой. Уникальность текста должна быть 100%. Текст проверяется на сайтахhttps://content-watch.ru/text/ ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать около 28 seo статей для сайта светодиодных автолампочек

    Здравствуйте! Сайт светодиодных автолампочек. Нужны статьи с seo уклоном для категорий (всего у нас будет 24 категории различных светодиодных автолампочек) и статьи просто о светодиодных автолампочках (для внутренних страниц с перелинковкой). То есть, что делаем: 1.      24 статьи ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужны 12 статей на сайт

    Требуется 12 статьей на сайт для заполнения контента. Сайт посредник товаров из Китая. Тематика - товар, его описание и выгода для оптовых клиентов, с нашими условиями доставки.

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать документ - концепцию криптографической платежной системы

    Нужен аналитик-технический писатель, который сможет написать документ - концепцию (vision, white paper) криптографической платежной системы, работающей полностью децентрализовано (P2P) на мобильных устройствах (смартфоны, планшеты) c применением криптографических алгоритмов. Нужно иметь общее представление * Принципы работы современных ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер, кредитно-финансовая тематика

    $30

    Требуется копирайтер для написания статей кредитной тематики. Каким мы видим соискателя? 1. Знает тематику. 2. Разбирается в базовых параметрах SEO (академическая и классическая тошнота текста, тошнота по слову). 3. Умеет работать с ключами (даже большое их количество внедряет без ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статьи по мебельной тематике

    Требуется написать статьи для разделов (главная, о компании, кухни, двери, рольшторы, шкафы, окна, натяжные потолки) на сайт с мебельной тематикой, 13 000 збп

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужны статьи по SMM вконтакте

    $35

    Здравствуйте, необходимо написать короткие статьи с картинкам, тематика раскрутка вконтакте, наполнение групп, администрирование сообществ. По количеству символов порядка 4-7к одна статья. По количеству статей ориентируйтесь на бюджет. Можно в принципе рерайт, но с высокой уникальностью ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад