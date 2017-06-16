Нужна: Имиджевая статья для журнала сегодня к 15-00

Благодарен Ирине, выручила в очередной раз. Я из тех "ненормальных" заказчиков, у которых все всегда горит, все на "вчера". Не редко приходится впрыгивать в "последний вагон", партнеры предлагают разместиться где нибудь, а завтра в печать, ты либо успеваешь, либо в пролете. Как хорошо, что рядом есть люди, которые не боятся сложных задач и быстро включаются в работу. Надеюсь следующий проект не будет "горящим". Еще раз, спасибо! Всем рекомендую.