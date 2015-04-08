Нужна синонимизация фраз

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок173 просмотра

Здравствуйте, нужен человек который бы помог с составлением синонимов по типу:

Приветствую,

Здравствуйте,

Хороший доход

Выгодные условия

10 лет назад
antonneron
Нейронов 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

rossinant
Игорь 
51 год
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$8
2 дня
Помог мне с написанием синонимичных фраз, спасибо.
Чёткая постановка задачи, нормальное общение, оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

rossinant
Игорь 
51 год
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

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