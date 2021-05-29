Нужны авторы для написании женских статей и историй

Нужны авторы, которые могут сочинять истории – с интригами, тайнами, любовные линии, описание тяжелой судьбы, истории с неожиданными поворотами. Хочется, чтобы иногда держало в напряжении, невозможно было угадать концовку. Возможны и детективные рассказы. Аудитория – женщины 45-60.

Также будут и задания по написанию статей для женщин. Оплата за 1000 знаком – 60 рублей

Статьи и истории от 5000 до 12000 знаком с пробелами.