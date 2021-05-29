Нужны авторы, которые могут сочинять истории – с интригами, тайнами, любовные линии, описание тяжелой судьбы, истории с неожиданными поворотами. Хочется, чтобы иногда держало в напряжении, невозможно было угадать концовку. Возможны и детективные рассказы. Аудитория – ...
Нужны авторы для написании женских статей и историй
Нужны авторы, которые могут сочинять истории – с интригами, тайнами, любовные линии, описание тяжелой судьбы, истории с неожиданными поворотами. Хочется, чтобы иногда держало в напряжении, невозможно было угадать концовку. Возможны и детективные рассказы. Аудитория – женщины 45-60.
Также будут и задания по написанию статей для женщин. Оплата за 1000 знаком – 60 рублей
Статьи и истории от 5000 до 12000 знаком с пробелами.
Заявки фрилансеров
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