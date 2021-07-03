Нужны интересные тексты про алкогольные напитки

$120
  1. Биржа фриланса
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Закрыт23 заявки1149 просмотров

Здравствуйте!

Ищу авторов для подготовки текстов про разные алкогольные напитки. Темы разные, объемы в среднем 2000-3000зн. Ключей нет, только 1-2 анкорные фразы. Уникальность от 90%. Важно умение писать живо, интересно и ГРАМОТНО. 

Оплата 80р/1000збп. На банковские карты или яндекс.

К заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрепляем примеры своих работ (тема может быть любая).

4 года назад
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