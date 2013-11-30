Нужен редактор. На сайте размещен список компаний, в которые нужно внести изменения. Т.е нужно написать уникальный текст на 350 зн. Компаний много. Оплата своевременная на электронные счета.
Нужны хорошие рерайтеры для большой работы
Требуется копирайтер для написания статей на автомобильную тематику и на тему ремонта квартир.
Требуется писать по 1 статьи в день. Можно больше. Статьи в среднем по 6000. Есть больше и есть меньше.
Вам даётся ТЗ с ключами и количеством символов в статье.
Источники вы выбираете сами. Вы должны использовать более одной статье при переделке.
Стоимость написания работ — 40 рублей за 1000 символов.
Заявки фрилансеров
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