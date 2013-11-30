Нужны хорошие рерайтеры для большой работы

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт36 заявок675 просмотров

Требуется копирайтер для написания статей на автомобильную тематику и на тему ремонта квартир.

Требуется писать по 1 статьи в день. Можно больше. Статьи в среднем по 6000. Есть больше и есть меньше.

Вам даётся ТЗ с ключами и количеством символов в статье.

Источники вы выбираете сами. Вы должны использовать более одной статье при переделке.

Стоимость написания работ — 40 рублей за 1000 символов.

Написание статей
11 лет назад
kozlovanton
Антон 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
28 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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