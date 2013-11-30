Нужны хорошие рерайтеры для большой работы

Требуется копирайтер для написания статей на автомобильную тематику и на тему ремонта квартир.

Требуется писать по 1 статьи в день. Можно больше. Статьи в среднем по 6000. Есть больше и есть меньше.

Вам даётся ТЗ с ключами и количеством символов в статье.

Источники вы выбираете сами. Вы должны использовать более одной статье при переделке.

Стоимость написания работ — 40 рублей за 1000 символов.