Нужны копирайтеры для промышленной тематики

Нужен рерайтинг текстов с сайта. Жду предложений с указанием стоимости за 1000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание заказа
Ищу копирайтеров для наполнения промышленных сайтов.
Темы статей
Запчасти для спецтехники, бензовозы, цементовозы, водовозы, ЗСК, насосное оборудование.
Характер статей
Чаще описательного характера, а также сравнительные обзоры определенной продукции. Возможно использование наглядных картинок для статей. Эти картинки ищутся копирайтером, но не используются в конечной демонстрации статьи (схемы, чертежи все будет перерисовываться, фотографии будут собственные). Никаких ключевых слов. Вы пишете для людей свою мысль. Ваше творчество свободно от рамок поисковых систем. Ключевые слова дописываются позже и не вами.
Объем статей
300–3000 знаков (в среднем 1000)
Гонорары за статьи
Готов платить 30 рублей за 1000 знаков за статьи описательного характера и больше по договоренности за статьи-обзоры.За каждую написанную статью доплачиваю 10 рублей как бонус.
Способ оплаты
Оплата после проверки каждой статьи.
Яндекс.Деньги, Сбербанк
Копирайтерам.
Скиньте ссылку на написанные вами статьи схожей тематики. Если таковых нет, продемонстрируйте свой уровень написав статью на любую из указанных тем статей. Укажите минимальную цену, за которую согласны работать. Укажите свои условия и нюансы выполнения заказа, если таковые имеются. Задайте вопрос по нашему сотрудничеству, если есть.
Критерии в выборе копирайтера в порядке уменьшения важности
Соответствие стиля и опыта заданной тематике
Отсутствие «воды» и других способов увеличения объема текста
Минимальная цена оплаты
Наличие готовых статей на заданную тематику
Какие темы статей будут в моих заказах
Насосы НСВ 300/3 и 1000/3
Насос СЦН 75/70
Задвижка ДУ 40
Заземление бензовоза
Искрогаситель
Донный клапан Civacon
Донный клапан Sening
Раздаточный пистолет АКТ-32
Коробки отбора мощности на бензовоз
Кошма противопожарная
Маячки проблесковые на спецтехнику
Быстроразъемные соединения брс TAnkWagen
Быстроразъемные соединения брс Camlock
Рукав маслобензостойкий МБС
Информационные таблички опасного груза
Тестовое задание для тех, у кого в портфолио нет промышленных статей:
Напишите статью на тему "Быстроразъемные соединения брс Camlock" (не более 1000 символов).
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо написать качественный и уникальный текст с ключевыми словами, на главную страницу Интернет магазина. До 4000 символов.Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужны комментарии на спортивный сайт, всего 3 шт с человека. В заявке указывайте сроки и цены, чтоб я могла выбрать вас исполнителем.Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Требуется написать текст для главной страницы сайта - Студия спортивных танцев "Фантазия" (г. Омск). Информации о студии практически нет, нужно найти в интернете то, что иметься и разбавить это общей информацией о спортивных бальных ...Завершен10 лет назад
На данный момент нужны копирайтеры для написания описаний к товарам ( мебель и декоративная отделка) требования к кандидатам: - опыт в написании продающих текстов - высокая уникальность текста, синонимайзеры и прочая лобудень не интересует -умение грамотно и красиво излагать ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно написать 10 SEO статей (около 1500-2000 знаков/каждая) для автосалона - продажа новых авто. Если сработаемся, то будут ежемесячные заказы от 7 и более статей. Пишите ваши предложения и цены.Завершен10 лет назад
- $250
Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей на темы касающиеся похудения и спорта. Темы: правильное питание, диеты, упражнения, тренировки. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете), осведомлённость ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать полный рерайт описаний лекарственный препаратов для интренет аптеки. Уникальность проверяется advego. 1у.е за 1000 символов без пробелов. Укажите ваш уровень знаний в фармакологии.Завершен10 лет назад
требуется рерайт текста http://bit.ly/1aWFGYE до 9 утра по мск/ УНикальность - не менее 90%. Необходимо быть аккуратнее в тексте, чтобы например "особо опасные работы" не стали "крайне опасными работами". Желательно, чтобы был опыт работы с подобной темойКопирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте Необходима постепенная транскрибация канала (укр. и рус. языки): http://warketolog.com/go.php?url=https://www.youtube.com/user/knowhowmedcenter Ожидаемая стоимость: 10 руб. / минута В работе ценится аккуратность и ответственность (перед отправлением отекстовки - проверять в обязательном порядке)Завершен10 лет назад