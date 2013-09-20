Нужны копирайтеры для промышленной тематики

Описание заказа

Ищу копирайтеров для наполнения промышленных сайтов.

Темы статей

Запчасти для спецтехники, бензовозы, цементовозы, водовозы, ЗСК, насосное оборудование.

Характер статей

Чаще описательного характера, а также сравнительные обзоры определенной продукции. Возможно использование наглядных картинок для статей. Эти картинки ищутся копирайтером, но не используются в конечной демонстрации статьи (схемы, чертежи все будет перерисовываться, фотографии будут собственные). Никаких ключевых слов. Вы пишете для людей свою мысль. Ваше творчество свободно от рамок поисковых систем. Ключевые слова дописываются позже и не вами.

Объем статей

300–3000 знаков (в среднем 1000)

Гонорары за статьи

Готов платить 30 рублей за 1000 знаков за статьи описательного характера и больше по договоренности за статьи-обзоры.За каждую написанную статью доплачиваю 10 рублей как бонус.

Способ оплаты

Оплата после проверки каждой статьи.

Яндекс.Деньги, Сбербанк

Копирайтерам.

Скиньте ссылку на написанные вами статьи схожей тематики. Если таковых нет, продемонстрируйте свой уровень написав статью на любую из указанных тем статей. Укажите минимальную цену, за которую согласны работать. Укажите свои условия и нюансы выполнения заказа, если таковые имеются. Задайте вопрос по нашему сотрудничеству, если есть.

Критерии в выборе копирайтера в порядке уменьшения важности

Соответствие стиля и опыта заданной тематике

Отсутствие «воды» и других способов увеличения объема текста

Минимальная цена оплаты

Наличие готовых статей на заданную тематику

Какие темы статей будут в моих заказах

Насосы НСВ 300/3 и 1000/3

Насос СЦН 75/70

Задвижка ДУ 40

Заземление бензовоза

Искрогаситель

Донный клапан Civacon

Донный клапан Sening

Раздаточный пистолет АКТ-32

Коробки отбора мощности на бензовоз

Кошма противопожарная

Маячки проблесковые на спецтехнику

Быстроразъемные соединения брс TAnkWagen

Быстроразъемные соединения брс Camlock

Рукав маслобензостойкий МБС

Информационные таблички опасного груза

Тестовое задание для тех, у кого в портфолио нет промышленных статей:

Напишите статью на тему "Быстроразъемные соединения брс Camlock" (не более 1000 символов).