Нужны несколько копирайтеров на постоянную работу

КопирайтингЗакрыт42 заявки891 просмотр
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Требуются несколько опытных (!) копирайтеров на постоянную работу, готовые писать статьи на ИТ тематику (статьи аналитического плана приветствуются и оплачиваются соответственно больше). Объём статей: 8 - 10 тысяч знаков. Портфолио обязательно! Оплата от 100р за тысячу знаков.

За дополнительной информацией стучите в асю: 8358782

Оплата производится по Webmoney.(WMR)

14 лет назад
kibi4
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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