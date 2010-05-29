Нужны несколько копирайтеров на постоянную работу

Ищем девушку / парня на должность редактора новостей удалённо. Постоянная подработка. Вакансия №9 Работа заключается в: 1. Отборе, копировании и добавлении новостей из нескольких порталов в один портал. Выбор и добавление картинок к новостям из ...
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Требуются несколько опытных (!) копирайтеров на постоянную работу, готовые писать статьи на ИТ тематику (статьи аналитического плана приветствуются и оплачиваются соответственно больше). Объём статей: 8 - 10 тысяч знаков. Портфолио обязательно! Оплата от 100р за тысячу знаков.
За дополнительной информацией стучите в асю: 8358782
Оплата производится по Webmoney.(WMR)
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